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«Алла всегда мне помогала»: Нетребко поделилась воспоминаниями о Вербер

Оперная певица во время отпуска совершила набег на московские бутики.

«Алла всегда мне помогала»: Нетребко поделилась воспоминаниями о Вербер
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко, вернувшись из Азербайджана, продолжила свой отпуск в Москве. Первым делом оперная певица занялась шопингом и зашла в любимый ЦУМ.

Как рассказала звезда в своем блоге, здесь она долго бродила между прилавков и вспоминала Аллу Вербер. Фэшн-директор ЦУМа частенько помогала ей с выбором одежды и сейчас ее совет пришелся бы кстати.

На сей раз Нетребко выбрала эпатажную сумку с бахромой. Кое-кто из подписчиков заметил, что Вербер не одобрила бы этот выбор. Однако Анна возразила:

«Алла Константиновна одобряла все, что я выбирала, и у нас было много одинаковых вещей».

Одна из поклонниц оперной певицы заметила, что именно эту сумку фэшн-директор советовала своим покупательницам, считая ее настоящей мечтой всех модниц.

Напомним, Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии. Причиной смерти стал менингококковый сепсис. Фэшн-директора ЦУМа похоронили в Торонто.

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«Алла всегда мне помогала»: Нетребко поделилась воспоминаниями о Вербер
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