Лиза Галкина предстала перед поклонниками в плавательной шапочке

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилось архивная фотография. На снимке можно увидеть девочку, от которой без ума сотни россиян, в белой плавательной шапочке. Не секрет, что последние несколько лет дочь Пугачевой и Галкина увлекается плаванием. В замке у телеведущего есть прекрасный бассейн. Кстати, Лиза уже выигрывала медали на соревнованиях по плаванию.

На снимке Лиза Галкина кокетливо склонила голову в бок. Надпись под фотографией гласит: «Всем добра». В комментариях пользователи отметили, что пятилетний ребенок выглядит очаровательно и от него сложно отвести глаз.

больше по теме Лиза Галкина зажигательно станцевала перед своим племянником Никита Пресняков сыграл на гитаре, а девочка не удержалась и пустилась в пляс.

Напомним, что кроме плавания, у дочери Аллы Пугачёвой есть и несколько других увлечений. Девочка активно учит французский язык. Она посещает репетитора. Родителям нравится этот певучий язык, и они хотят, чтобы их дочь к совершеннолетию знала его в совершенстве.

Кроме того, известно, что Лиза Галкина посещает несколько творческих кружков. Она растет разносторонним ребёнком. Нынешнее лето вместе с родителями Лиза проводит на Рижском взморье. В Юрмале звездное семейство снимает огромный особняк.