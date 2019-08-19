Летящий офицер ФСБ: Федорова показала, как ее муж прыгает с тарзанки

Телеведущая и обладательница титула «Мисс-Вселенная» показала в Сети душещипательный ролик, как ее муж офицер ФСБ и сотрудник администрации президента России Андрей Бородин прыгает в пропасть при помощи тарзанки.

Видавшего виды военного эта забава вовсе не оставила равнодушным – на протяжении всего полета зрители слышат истошный крик мужчины. И испуганный голос Оксаны за кадром: «Господи…»

Женщина с гордостью подписала ролик: «Мой мужчина может все!»

Напомним, Оксана не раз подчеркивала в своих интервью, что безмерно гордится своим вторым мужем, чувствуя себя с ним, как за каменной стеной. Они зарегистрировали свой брак в 2011 году, воспитывают двоих детей в православных традициях: сына Федора 2012-го года рождения и дочь Елизавету, которая старше брата всего на один год. Кстати, по паспорту Федорова – Бородина, телеведущая через год после свадьбы взяла фамилию супруга.

Первый раз замуж Оксана вышла в 2007 году за немецкого бизнесмена Филиппа Тофта и уже через 3 года стало известно о распаде этого союза. После неудачного брака с Тофтом, Оксана обрела женскую мудрость, поэтому подошла ко второму замужеству более вдумчиво – и не ошиблась. Она уверенна, что выбирать себе спутника жизни нужно не только руководствуясь эмоциями и чувствами, но и осознанием, будет ли этот мужчина достойным отцом.