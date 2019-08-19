Само очарование: младшая дочь Климовой артистично спела песню про солдата

Любимица российской публики Екатерина Климова много раз заявляла в своих интервью, что главное в ее жизни – это дети, а уж потом карьера и роли в кино. Глядя на нее со стороны, трудно в это не поверить, ведь все свободное время она действительно уделяет своим детям. А их у нее четверо.

больше по теме Климова устроила в Сети выставку своих портретов Актриса опубликовала в Instagram несколько эскизов с собственным изображением от разных художников.

Недавно актриса выложила в своем Instagram видео, где ее 3-летняя дочь Белла, стоя на стульчике, очень мило исполняет песню «Идет солдат по городу». Судя по видео, девочка, как и мать, обладает артистическим талантом и большой харизмой.

Напомним, актриса воспитывает четырех детей: двух дочерей (17-летнюю Лизу и 3-летнюю Беллу) и двух сыновей (12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея). И для каждого из них она находит доброе слово и занятие по душе. И, если со средними и младшенькой она чаще всего занимается веселыми играми, то со старшей дочерью актриса уже вместе посещает салоны красоты, светские мероприятия и спортзал.