Дарья Мельникова удивила постом о разводе

Правда, разводиться звезда «Папиных дочек» надумала не с мужем, а с коллегой по цеху. Такой вот он - киношный юмор.

27-летняя мама двоих сыновей и спутница актера Артура Смольянинова, не перестает шокировать публику… Еще недавно звезда удивила подписчиков тем, что в один день избавилась от длинных русых локонов и постриглась «под мальчика».

На этот же раз Мельникова спровоцировала разговоры, написав о разводе. Только вот расставаться звезда «Папиных дочек» надумала не с мужем, а коллегой — актером Александром Головиным.

«Развелись мы с Саньком. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты», — подписала звезда забавный снимок с товарищем.

Что на самом деле имела ввиду Мельникова, остается только догадываться. Возможно, хотела встряхнуть режиссеров и напомнить тем, что заскучал прекрасный актерский дуэт.

больше по теме Мельникова позаимствовала костюм у Смольянинова ради фотосъёмки Восемь месяцев назад актриса стала мамой во второй раз. Однако забота о малыше не мешает ей заниматься собственной карьерой.

А вот в настоящей жизни у Дарьи все складывается куда лучше. Она уже шесть лет как счастлива в браке и растит двух сыновей.