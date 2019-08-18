ЗВЕЗДЫ

Дарья Мельникова удивила постом о разводе

Правда, разводиться звезда «Папиных дочек» надумала не с мужем, а с коллегой по цеху. Такой вот он - киношный юмор.

Дарья Мельникова удивила постом о разводе
https://www.instagram.com/melnikovadsh/

27-летняя мама двоих сыновей и спутница актера Артура Смольянинова, не перестает шокировать публику… Еще недавно звезда удивила подписчиков тем, что в один день избавилась от длинных русых локонов и постриглась «под мальчика».

На этот же раз Мельникова спровоцировала разговоры, написав о разводе. Только вот расставаться звезда «Папиных дочек» надумала не с мужем, а коллегой — актером Александром Головиным.

«Развелись мы с Саньком. Баста. Дайте контакт хорошего адвоката и номерок Лютого из 9 роты», — подписала звезда забавный снимок с товарищем.

Что на самом деле имела ввиду Мельникова, остается только догадываться. Возможно, хотела встряхнуть режиссеров и напомнить тем, что заскучал прекрасный актерский дуэт.

А вот в настоящей жизни у Дарьи все складывается куда лучше. Она уже шесть лет как счастлива в браке и растит двух сыновей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Артур СмольяниновДарья Мельниковаличная жизнь звездПапины дочки

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дарья Мельникова удивила постом о разводе
Интересно?
Поделись с друзьями: