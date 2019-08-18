Экс-участница «Тату» Лена Катина опубликовала трогательное фото с сыном

Бывая солистка группы «Тату», певица Лена Катина опубликовала в Instagram фотографию со своим сыном — 4-летним Сашей. Ранее мальчик практически не появлялся среди выкладываемых мамой фотографий, но этот снимок, похоже, очень сильно понравился 34-летней артистке.

На фото запечатлены мама и малыш, отдыхающие на пляже. При этом мальчик обнимает и трогательно целует Лену в щеку.

Напомним, после распада группы «Тату» в 2009 году Катина начала сольную карьеру и переехала в Лос-Анджелес. В 2015-ом она вернулась в Россию, будучи замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем, и родила ребенка. Ранее певица признавалась, что хочет стать мамой во второй раз.

Кстати, этим летом Лена Катина выпустила свой первый сольный альбом на русском языке.

А вы тоже выкладываете фотографии с маленькими детьми в социальные сети?