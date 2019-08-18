ЗВЕЗДЫ

Хайди Клум показала кольцо от молодого мужа

46-летняя супермодель проводит медовый месяц с 29-летним избранником на острове Капри.

Хайди Клум показала кольцо от молодого мужа
https://www.instagram.com/heidiklum/

Блондинка — модель как никто умеет сводить мужчин с ума… Два официальные брака за плечами, бесчисленное число романов и, наконец, свадьба с музыкантом Томом Каулитцем, который младше ее на целых 17 лет.

Звездная пара, недавно оформившая свои отношения официально, отдыхает на белоснежной яхте вблизи острова Капри в Неаполитанском заливе.

Клум и Том радуют подписчиком трогательными совместными фотографиями. Тем милее, что на некоторых снимках засветились и дети Хайди от предыдущих браков.

Но настоящий восторг у подписчиков вызвало обручальное кольцо Хайди, которое звезда подиумов, наконец-то, позволила рассмотреть сполна.

Подписчики подивились, насколько элегантное и в то же время простое украшение выбрала супермодель. А также пожелали, чтобы третий брак девушки оказался самым счастливым.

Напомним, до этого Клум связывала себя узами брака с парикмахером Риком Пипино и музыкантом, выступающим под псевдонимом Сил. К слову, именно ему одна из самых красивых женщин мира подарила четверых детей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные отношениязвездные романыличная жизнь звездТом КаулитцХайди Клум

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хайди Клум показала кольцо от молодого мужа
Интересно?
Поделись с друзьями: