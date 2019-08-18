Хайди Клум показала кольцо от молодого мужа

Блондинка — модель как никто умеет сводить мужчин с ума… Два официальные брака за плечами, бесчисленное число романов и, наконец, свадьба с музыкантом Томом Каулитцем, который младше ее на целых 17 лет.

Звездная пара, недавно оформившая свои отношения официально, отдыхает на белоснежной яхте вблизи острова Капри в Неаполитанском заливе.

Клум и Том радуют подписчиком трогательными совместными фотографиями. Тем милее, что на некоторых снимках засветились и дети Хайди от предыдущих браков.

больше по теме Хайди Клум поделилась первым фото в роскошном свадебном платье Модель вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Но настоящий восторг у подписчиков вызвало обручальное кольцо Хайди, которое звезда подиумов, наконец-то, позволила рассмотреть сполна.

Подписчики подивились, насколько элегантное и в то же время простое украшение выбрала супермодель. А также пожелали, чтобы третий брак девушки оказался самым счастливым.

Напомним, до этого Клум связывала себя узами брака с парикмахером Риком Пипино и музыкантом, выступающим под псевдонимом Сил. К слову, именно ему одна из самых красивых женщин мира подарила четверых детей.