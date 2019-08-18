Виктория Дайнеко призналась, что постоянно забывает слова песен

Певица Виктория Дайнеко призналась своим подписчикам в Instagram, что постоянно забывает тексты песен. Она выложила видео, как поет под гитару, подсматривая слова на пюпитре.

«Могу песню петь десять лет и все равно забыть», — рассказала 32-летняя артистка.

Напомним, Виктория победила на проекте «Фабрики звёзд-5», после чего ее под крыло взял композитор Игорь Матвиенко. С тех пор у нее вышли четыре альбома.

За свою карьеру девушка отметилась романами с певцами Павлом Артемьевым, Дмитрием Пакуличевым («Корни») и Алексеем Воробьёвым. С 2014 года она встречалась с барабанщиком Дмитрием Клейманом, потом вышла за него замуж и родила дочь. В 2017-ом пара распалась. Недавно снова появились слухи о ней и Алексее Воробьёве.

больше по теме Виктория Дайнеко вспомнила, как прогуляла выпускной в школе Будущая певица сделала выбор в пользу учебы.

А вам нравится Дайнеко как певица?