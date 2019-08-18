ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова «отстояла» худобу своих ног

41-летняя телеведущая поспорила с мнением в Сети, что модные джинсы ее полнят.

Анфиса Чехова «отстояла» худобу своих ног
https://www.instagram.com/achekhova/

Пока большинство звездных коллег телеведущей проводят время во Франции, где недавно прошел фестиваль русской музыки, Чехова выбрала другое направление и отправилась на отдых в Лондон.

Светская тусовщица не раз говорила, что обожает атмосферу этого города, а также именно для столицы Англии приоделась. Звезда «выгуляла» на улицах Лондона пиджак с джинсами.
Только вот поклонники брюк Чеховой не оценили. Те заметили, что синие укороченные джинсы добавляют «женщине, которая знает о сексе все» пару лишних килограмм.

«Кто там писал, что джинсы полнят? Кто просил показать их в полный рост? Смотрите! Они и правда великолепны. Тянутся, не жмут, не давят, сидят идеально. Да, и размеры большие есть», — заступилась за собственные ноги, а заодно и обновку Анфиса.

Напомним, за последний год Чехова скинула больше 10 килограмм. При этом, звезда категорически не приемлет ограничений в еде. Чехова следует «интуитивной диете»: ест то, что хочется, но следит, чтобы продукты были экологически чистыми.

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Анфиса Чеховадиеты звездЗвездный стилькак отдыхают звезды

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Анфиса Чехова «отстояла» худобу своих ног
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