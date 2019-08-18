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Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес

В добавок, модель стала вегетарианкой.

Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес
Наоми Кэмпбелл является иконой стиля для целого поколения. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в свои 49 лет выглядит также потрясающе, как и в начале карьеры. Издание Marie Claire собрало в один материал все секреты красоты этой выдающейся женщины.

Оказалось, что сидеть диетах звезда подиума не любит но трижды в год занимается детоксом: в течение десяти дней ничего не ест, но выпивает по два литра лимонада с добавлением кленового сиропа и перца. Вдобавок, недавно она стала вегетарианкой, каждый день пьет соки из яблок, овощей и трав, перебивает тягу к сладкому с помощью артишоков.

Я поддержания фигуры Наоми перепробовала множество видов спорта и остановилась на пилатесе и джиротонике (тренировка эластичности мышц на специальных тренажерах, похожих на ткацкий станок).

Красоты кожи лица модель поддерживает пиллингом. А вот с целлюлитом борется с помощью зеленого кофе, в котором больше кофеина.

Напомним, несколько лет Кэмпбелл встречалась с российским бизнесменом Владиславом Дорониным. Кроме него, у женщины было множество ухажеров среди актеров и музыкантов. Однако матерью женщина так и не стала, хотя признавалась, что очень хочет ребенка.

А у вас есть собственные секреты поддержания молодости и красоты?

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Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес
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