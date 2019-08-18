ЗВЕЗДЫ

Исакова ради новой роли «лишилась» бровей

К своему «стилю» сама артистка относится с юмором.

Исакова ради новой роли «лишилась» бровей
Виктория Исакова Фото: globallookpress.com

В городе Калининград собралось множество звезд отечественного шоу-бизнеса на фестиваль короткометражного кино «Короче», который не смогла пропустить и актриса Виктория Исакова. Она стала членом жюри конкурса.

По традиции, на мероприятии было много фотографов. После очередного рабочего дня одного из них удивили фото актрисы. На всех снимках у Исаковой исчезли брови. Фотограф сначала подумала, что такой эффект дала необычная тень.

Но все оказалось проще. Актрисе пришлось «расстаться» с бровями из-за новой роли. Так ей предстоит ходить еще несколько месяцев. Сама Исакова относится к этой ситуации с юмором.

«Ой, а что с Исаковой, она болеет, бедная, так плохо выглядит. Жаль ее. Отвечаю, не болею, здорова, просто «брови выщипала». Рассказываю, куда они пропали. Я снимаюсь в кино, где их обесцвечивают и вот так я хожу уже месяц», — написала 42-летняя актриса в блоге.

При этом говоря о своем «стиле», Виктория решила пока не раскрывать подробности нового проекта.

Напомним, Исакова недавно на радость поклонников поделилась на своей страничке редким снимком с дочерью Дарьей, которую она несколько лет скрывала от посторонних глаз.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория ИсаковаКалининградкороткометражное киносмена имиджа

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Исакова ради новой роли «лишилась» бровей
Интересно?
Поделись с друзьями: