Исакова ради новой роли «лишилась» бровей

К своему «стилю» сама артистка относится с юмором.

В городе Калининград собралось множество звезд отечественного шоу-бизнеса на фестиваль короткометражного кино «Короче», который не смогла пропустить и актриса Виктория Исакова. Она стала членом жюри конкурса.

По традиции, на мероприятии было много фотографов. После очередного рабочего дня одного из них удивили фото актрисы. На всех снимках у Исаковой исчезли брови. Фотограф сначала подумала, что такой эффект дала необычная тень.

Но все оказалось проще. Актрисе пришлось «расстаться» с бровями из-за новой роли. Так ей предстоит ходить еще несколько месяцев. Сама Исакова относится к этой ситуации с юмором.

«Ой, а что с Исаковой, она болеет, бедная, так плохо выглядит. Жаль ее. Отвечаю, не болею, здорова, просто «брови выщипала». Рассказываю, куда они пропали. Я снимаюсь в кино, где их обесцвечивают и вот так я хожу уже месяц», — написала 42-летняя актриса в блоге.

При этом говоря о своем «стиле», Виктория решила пока не раскрывать подробности нового проекта.

Напомним, Исакова недавно на радость поклонников поделилась на своей страничке редким снимком с дочерью Дарьей, которую она несколько лет скрывала от посторонних глаз.