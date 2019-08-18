Седокова обрадовалась, что временно осталась без телефона

36-летняя певица утопила мобильный во время плавания в бассейне.

Вот уже несколько дней, как певица отдыхает на юге Франции. Звезда успела выступить на фестивале русской музыки в Монако, а также хорошенько насладиться морем, солнцем и повеселиться в компании друзей.

Однако на некоторых вечеринках Седокова и вовсе обо всем забыла. Так на днях Анна призналась, что за поездку утопила два телефона.

«Я теперь без месседжеров, но наверное, это и хорошо» , — посмеялась звезда, показав мобильник на дне бассейна.

Забавно, что телефон даже в воде продолжил светиться. Однако подписчики юмора певицы не оценили, обвинив ту в беспечности. Как никак, а телефон вещь весьма дорогая.

Напомним, ранее певица признавалась, что не переживает по пустякам. Что же остается надеяться, что новый телефон звезды окажется в сохранности. Иначе как же она будет радовать нас солнечными фотографиями и новыми купальниками.