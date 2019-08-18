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Беременная Милла Йовович совершила чудесное путешествие по Англии

Фотографиями своей поездки актриса поделилась в социальной сети.

Беременная Милла Йовович совершила чудесное путешествие по Англии
Беременная Милла Йовович блистала в Каннах в этом году. Фото: Alberto Terenghi/ZUMAPRESS.com

В августе 43-летняя голливудская актриса Милла Йовович путешествует по Англии со своей семьей: мужем Полом Андерсоном и дочками 11-летней Эвой и 4-летней Дашиэль. При этом звезда «Пятого элемента» беременна уже третьим ребенком. Она рассказала своим подписчикам в Instagram, что провела последние недели как будто в раю: посещала английские замки и достопримечательности, места съемок «Гарри Поттера».

У актрисы накопилось огромное количество фотографий с этой поездки. Некоторыми из них она поделилась в социальной сети.

Милла Йовович
Милла Йовович была очень рада побывать в местах, о которых до этого только читала. Фото: instagram.com/millajovovich/

Кстати, в следующем году выйдет в прокат новый фильм с Миллой Йовович — снятый по компьютерной игре боевик «Охотник на чудовищ» (режиссером выступил супруг актрисы). Для звезды это второй подобный опыт, так она уже снималась в кинофраншизе «Обитель зла», тоже созданной по видеоигре.

А вы мечтаете о поездке по Англии?

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Англиязаграничные путешествияМилла ЙововичПутешествия с детьми

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Беременная Милла Йовович совершила чудесное путешествие по Англии
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