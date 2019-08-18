Беременная Милла Йовович совершила чудесное путешествие по Англии

В августе 43-летняя голливудская актриса Милла Йовович путешествует по Англии со своей семьей: мужем Полом Андерсоном и дочками 11-летней Эвой и 4-летней Дашиэль. При этом звезда «Пятого элемента» беременна уже третьим ребенком. Она рассказала своим подписчикам в Instagram, что провела последние недели как будто в раю: посещала английские замки и достопримечательности, места съемок «Гарри Поттера».

У актрисы накопилось огромное количество фотографий с этой поездки. Некоторыми из них она поделилась в социальной сети.

Кстати, в следующем году выйдет в прокат новый фильм с Миллой Йовович — снятый по компьютерной игре боевик «Охотник на чудовищ» (режиссером выступил супруг актрисы). Для звезды это второй подобный опыт, так она уже снималась в кинофраншизе «Обитель зла», тоже созданной по видеоигре.

А вы мечтаете о поездке по Англии?