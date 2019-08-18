Сара Фергюсон стала амбассадором фирмы, основанной Тони Роббинсом

Сара Фергюсон стала амбассадором компании Pegasus Holdings, инвестором которой является американский коуч Тони Роббинс. Новая работа 59-летней герцогини Йоркской вызвала шквал критики в британских СМИ.

Эксперты считают, что сотрудничество с 59-летним Роббинсом может навредить репутации Фергюсон и королевской семье, так как бизнес-тренер был обвинен в сексуальных домогательствах. Похоже эта информация нисколько не волнует герцогиню Йоркскую, поскольку она регулярно появляется в компании Роббинсона и гордится знакомством с предпринимателем.

«Рада быть послом Pegasus Group Holdings. Я надеюсь, что через некоторое время эти мобильные солнечные установки будут с успехом работать в Африке», – написала Фергюсон в соцсети.

Напомним, Роббинс, за психологическими консультациями к которому обращаются сестры Кардашян, Серена Уильямс и Опра Уинфри, обвинения в домогательствах к женщинам не признал. Он считает, что его оклеветали завистники, которые не могут простить ему успех.