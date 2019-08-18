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Саша Савельева ненадолго покинула ребенка для записи песни

Экс-солистка «Фабрики» вернулась в студию во время декрета.

Саша Савельева ненадолго покинула ребенка для записи песни
Саша Савельева теперь счастливая мама. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Саша Савельева выложила в Instagram фотографию из студии Игоря Матвиенко, на которой она стоит с микрофоном для записи вокала и в наушниках. 35-летняя артистка, в начале года родившая ребенка, рассказала подписчикам, что каждой молодой маме необходимо хотя бы на чуть-чуть выбираться из дома и тратить время на себя — делать что-то не для ребенка, а для души.

И вот она 17 августа посетила студию и завершила, то, что давно хотела закончить. И, судя по фотографии, речь идет о записи песни. Первой с того момента, как 35-летняя артистка ушла из группы «Фабрика» в связи со своей беременностью.

Напомним, Саша Савельева пела в группе «Фабрика» с момента ее основания в 2002 году до февраля 2019-го. В марте она родила своему супругу — актеру Кириллу Сафонову — сына. Мальчика назвали Леоном. Тогда певица ушла из коллектива, пожелав сосредоточиться на ребенке. Но сейчас, очевидно, она снова возвращается в музыкальный процесс.

Добавим, что в прессе ходили слухи о том, что девушка покинула коллектив из-за ссоры с продюсером Игорем Матвиенко. Одна сейчас она снова записывается на его студии.

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"Фабрика"Александра Савельевамолодая мамаСаша Савельева

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Саша Савельева ненадолго покинула ребенка для записи песни
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