Жанна Бадоева показала, сколько съедает за раз утром

Телеведущая, которая объехала весь мир с программой «Орел и решка», ни раз признавалась, что не терпит диет. Да и как же устоять, если она вот уже несколько лет живет в одной из самых «вкусных» стран — Италии.

На днях же Бадоева показала собственный завтрак. Как оказалось, та принимает поговорку «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу» буквально…

На столе Жанны оказались самые разные блюда: жареные на гриле овощи, салат «капрезе» с сыром и томатами, креветки, ассорти орехов, сыров и фруктовая тарелка. Подписчики заметили, что большинство из блюд и закусок при этом весьма калорийны.

Зато саму Жанну это похоже волнует мало. Ведь еще накануне она баловала себя жареной картошечкой в компании мужа, но обещала честно скинуть все «съеденное» на велодорожке.