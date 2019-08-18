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Вся семья, включая собаку: Ягудин поделился в Сети счастливым снимком

Фигурист в настоящее время работает в Ялте, а семья отдыхает рядом.

Вся семья, включая собаку: Ягудин поделился в Сети счастливым снимком
Алексей Ягудин/globallookpress.com

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин с удовольствием выполняет роль главы семейства. На гастроли в Ялту со спектаклем «Ромео и Джульетта» он взял с собой все семейство: супругу Татьяну Тотьмянину и двоих дочерей 10-летнюю Лизу и 3-летнюю Мишель.

Не забыл фигурист и про двух своих собак: йоркширского терьера Варю и бигля Асти. Совместное фото из Крыма Ягудин и Тотьмянина разместили у себя в блогах. Подписчики фигуристов обеспокоились, что на снимке нет второй собаки – бигля Асти. Однако супруга Ягудина успокоила – любимица в этот момент просто убегала на кухню.

Известно, что супруги обожают своих собак и часто позволяют им лишнее. Около года назад Алексей Ягудин показал в своем Instagram видео, как его четвероногие друзья грызут туфли жены от Dior. Ролик тогда вызвал весьма неоднозначную реакцию. А спортсмен в итоге сообщил, что собирается отправить собачек перевоспитываться в специальную школу.

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Вся семья, включая собаку: Ягудин поделился в Сети счастливым снимком
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