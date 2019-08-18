Новый поворот: экстренно переписали сценарий новой серии «Ворониных»

Съемки очередного сезона комедийного сериала в самом разгаре. На этот раз съемочная группа отправилась в Сочи, чтобы заснять несколько сцен на берегу Черного моря. Только вот сценаристы не учли одного: в Краснодарском крае начались почти «тропические» ливни.

Сценарий пришлось срочно менять, ведь все актеры и техника уже были на месте.

«Уже примета такая есть! Если «Воронины» снимают на натуре, начинается дождь, где бы ни высаживалась экспедиция, — поделилась Катя Волкова. — А дождь все льет и льет, доводя до нервного тика всю съёмочную группу. Спасает лишь то, что с нами прилетели и сценаристы, которые переписали сценарий на месте, и можем снимать даже в таких условиях».

Хорошо, что актеры уже опытные. И выучить пару страниц нового текста для них не составило труда.

Напомним, недавно в интернете появились слухи о закрытии популярного сериала. Однако телеканал СТС информацию опроверг, добавив, что ситком по-прежнему имеет высокие рейтинги.