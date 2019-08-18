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48-летняя звезда «Глухаря» заявила о желании снова выйти замуж

Когда-то актрису оставил первый супруг незадолго до рождения сына.

48-летняя звезда «Глухаря» заявила о желании снова выйти замуж
Виктория Тарасова Фото: globallookpress.com

Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу «Глухарь», совмещает гастроли с благотворительностью. Она помогает детям из неблагополучных семей. Знаменитость начала этим заниматься несколько лет назад.

Во время работы над очередным проектом одна из сотрудниц оказалась в сложном положении. Девушка забеременела и осталась одна. Тарасова в молодости была в подобной ситуации (экс-супруг бросил перед рождением сына), поэтому не смогла пройти мимо. В итоге малышку назвали Викторией.

«Стала ее крестной, считаю приемной дочкой. Кстати, мама Вики вышла замуж, и сейчас все хорошо», — отметила актриса.

Со временем у нее появился фонд под названием «Помоги детям Смоленщины» (Тарасова родом из Смоленской области). Несмотря на большое количество работы, Виктория старается уделять время семье. Артистка живет вместе с 21-летним сыном Данилом и его девушкой.

«Если кто-то не вытер пыль или не помыл посуду, то сделаю сама, ругаться не буду —не злюка. Главное, не курят, не пьют и не дебоширят», — добавила Тарасова.

Говоря о своей семье, Виктория упоминала, что мечтает вновь выйти замуж. Пока ее сердце свободно, хотя и есть мужчины, которые оказывают ей внимание. Она живо представляет себя в белом платье. При этом артистка совсем не хочет свадьбу. По ее мнению, после регистрации лучше сразу уехать отдыхать, пишет «СтарХит».

Многих удивляет желание актрисы помогать людям, так как в течение жизни она не раз сталкивалась с предательством. Еще в самом начале карьеры ее одолевали звонками с угрозами. Оказалась, подруга специально наняла людей, чтобы те отравляли ей жизнь.

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Тэги:

благотворительностьВиктория ТарасоваСериал "Глухарь"

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48-летняя звезда «Глухаря» заявила о желании снова выйти замуж
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