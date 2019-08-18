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Водонаева рассказала, почему мечтает переехать именно в Лос-Анджелес

Одной из причин телеведущая назвала пропаганду здорового образа жизни в этом городе.

Водонаева рассказала, почему мечтает переехать именно в Лос-Анджелес
Алена Водонаева мечтает о переезде в Америку. Фото: globallookpress.com

Телеведущая и писательница Алена Водонаева уже не раз отмечала, что хочет переехать с сыном в Америку. Конкретно, журналистке нравится город Лос-Анджелес. Во время ответов на вопросы поклонников в Instagram она рассказала, почему грезит именно об этом городе.

«Там тепло. Там свобода. Красивые люди, пропаганда ЗОЖ и правильный ритм», — написала Алена.

О том, что это город голливудских киностудий и известных актеров, она не стала упоминать.

«Сториз» Водонаевой
Алена Водонаева ответила, за что полюбила ЛА. Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Напомним, несмотря на желание переехать в Америку, Водонаева присматривает себе дом в московских Хамовниках. Недавно она объявила, что продает свою квартиру и загородный дом, но судя по всему, вырученных денег ей пока не хватит на исполнение «американской» мечты.

Добавим, что этом летом телеведущая совершила большой вояж по США вместе со своим 8-летним сыном. Так она расслаблялась после развода с диджеем Алексеем Косинусом.

А в какой городе США вы бы хотели поселиться?

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Алена ВодонаеваКалифорнияЛос-Анджелеспереездпутешествие по США

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Водонаева рассказала, почему мечтает переехать именно в Лос-Анджелес
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