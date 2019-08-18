Водонаева рассказала, почему мечтает переехать именно в Лос-Анджелес

Одной из причин телеведущая назвала пропаганду здорового образа жизни в этом городе.

Телеведущая и писательница Алена Водонаева уже не раз отмечала, что хочет переехать с сыном в Америку. Конкретно, журналистке нравится город Лос-Анджелес. Во время ответов на вопросы поклонников в Instagram она рассказала, почему грезит именно об этом городе.

«Там тепло. Там свобода. Красивые люди, пропаганда ЗОЖ и правильный ритм», — написала Алена.

О том, что это город голливудских киностудий и известных актеров, она не стала упоминать.

Напомним, несмотря на желание переехать в Америку, Водонаева присматривает себе дом в московских Хамовниках. Недавно она объявила, что продает свою квартиру и загородный дом, но судя по всему, вырученных денег ей пока не хватит на исполнение «американской» мечты.

больше по теме Водонаева объяснила, почему ее сын не будет ходить в школу Телеведущую не устраивает сама система российского образования.

Добавим, что этом летом телеведущая совершила большой вояж по США вместе со своим 8-летним сыном. Так она расслаблялась после развода с диджеем Алексеем Косинусом.

А в какой городе США вы бы хотели поселиться?