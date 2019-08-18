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Александр Васильев показал фотографии своей фешенебельной квартиры в Турции

О покупке недвижимости эксперт моды сообщил в Instagram.

Александр Васильев показал фотографии своей фешенебельной квартиры в Турции
Александр Васильев/instagram.com/alexandre_vassiliev/?hl=ru

Эксперт моды Александр Васильев неплохо провел это лето. После отдыха на французской даче в Оверни он уехал в свою квартиру в Париже, а сейчас перебрался в Турцию. Здесь он приобрел квартиру в элитном жилом комплексе Samut Comfort City в Анталии.

Фотографиями нового фешенебельного жилья телеведущий поделился в своем Instagram. Судя по снимкам, квартира имеет как минимум два уровня. Возле дома располагается бассейн. Александр Васильев сообщил, что полностью обставит квартиру в течении года и потом уже порадует подписчиков снимками в интерьере.

Квартира Васильева вид снаружи. Фото
Квартира Васильева вид снаружи/instagram.com/alexandre_vassiliev/?hl=ru

Историк моды ранее не раз высказывался о своей любви к Турции. Он обожает местную кухню и климат, поэтому покупка недвижимости здесь была для телеведущего очень долгожданной. Отметим, что кроме жилья в Турции, дома и квартиры во Франции, Васильев владеет недвижимостью в Москве, Калининграде и в Литве.

Квартира Васильева в Турции. Фото
Квартира Васильева в Турции/instagram.com/alexandre_vassiliev/?hl=ru
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Александр Васильев показал фотографии своей фешенебельной квартиры в Турции
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