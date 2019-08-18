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Билан объяснил, как можно высыпаться за два часа

Певцу хватило всего 120 минут, чтобы вновь почувствовать себя бодрым и полным сил.

Билан объяснил, как можно высыпаться за два часа
https://www.instagram.com/bilanofficial/

Только победитель «Евровидения» покинул Монако, где выступал на фестивале русской музыки, как уже готовится к новым концертам… На днях 37-летний исполнитель поделился, что не спал уже несколько суток.

Поклонники уж было начало беспокоиться и попросили того относиться аккуратнее к здоровью. Однако певец заметил, что ему хватает всего-то пару часов сна, чтобы снова быть бодрым и счастливым.

«Закрыл плотные шторы в спальне, открыл флакон лаванды. Она невероятно успокаивает и даже усыпляет и уснул», — раскрыл секрет артист.

После отдыха в темноте Билан признался, что, наконец-то, узнал собственное отражение в зеркале.

Любопытно, что до этого Дима провел на ногах почти трое суток. Единственное, что придавало ему сил, это четырехчасовые перелеты, где он мог хоть немного передохнуть. Кроме того, артист заметил, что во время больших нагрузок ограничивает себя в кофе и вредной пищи, а старается есть как можно больше фруктов и овощей, богатых витаминами.

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Билан объяснил, как можно высыпаться за два часа
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