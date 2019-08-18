Елена Валюшкина объяснила, почему продолжит материться

Звезда фильмов «Горько», «Последний богатырь», заслуженная артистка Елена Валюшкина всегда была остра на язык. Она даже как-то заметила, что юмор помогает ей жить и молодо выглядеть…

На этот же раз звезда экрана заступилась за русский мат и объяснила, почему никогда не вычеркнет ругательства из своего лексикона.

«Дорогие мои товарищи, мат — это такая неотъемлемая часть нашей жизни, это такое наше, такое родное. Любила я это дело, люблю и буду любить», — заявила та поклонникам в Instagram.

Кроме того, 46-летняя актриса призвала всех относиться к жизни легче и не сочинять ненужных правил.

«И не учите, когда вас не просят, — добавила Валюшкина. — А я побежала Островского играть. Да, и девочки, не ругайтесь, а будьте добрее».

Напомним, кроме работы в театре, актриса сейчас активно снимается в продолжении «Последнего богатыря», где играет домработницу Ивана-дурака.