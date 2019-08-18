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Эммануил Виторган показал умилительное фото с маленькой дочерью и женой

Семья отдыхает в Юрмале на берегу Рижского залива.

Эммануил Виторган показал умилительное фото с маленькой дочерью и женой
Виторган и Млодик/globallookpress.com

Эммануил Виторган продолжает радовать своих поклонников теплыми семейными снимками из Юрмалы, где он проводит время с женой Ириной Млодик и полуторагодовалой дочерью Этель.

Очередное фото из отпуска любимец публики выложил в свой Instagram. На снимке актер вместе с супругой и малышкой расположились на пляже. Пока взрослые принимают солнечные ванны, девочка играет с песочком.

Актер обошелся без подробной подписи к фото, указав лишь хештегами свое прекрасное настроение: «Юрмала, рай, семья, счастье». Увы, но счастью 79-летнего Виторгана и 57-летней Млодик порадовались далеко не все.

«Бедный дедушка жарится на солнце, ему бы полежать маленько! Так нет, мучается с малолетней девчуркой! Сочувствую сердечно! Но за все надо платить в этой жизни», — написала некая Людочка и спровоцировала горячее обсуждение поста. «Вы себе сочувствуйте. А они счастливы и здоровы. И в Юрмале отдыхают, где очень хороший климат. А вы пишите ерунду всякую, и даже лицо свое боитесь показать», — ответила ей девушка по имени Маргарита.

Между тем Виторган и Млодик вовсе не считают себя старыми, чтобы быть родителями. Они даже заявляли о своем желании родить братика для Этель. Некоторое время ходили слухи, что жена артиста беременна. Тем более, что сам актер слегка подлил масла в огонь, когда дал в Сети объявление о поиске няни для младенца. Пока слухи ничем не подтвердились.

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Эммануил Виторган показал умилительное фото с маленькой дочерью и женой
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