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Режиссер Худяков раскрыл, чем Чиповскую «зацепил» новый бойфренд

Анна и Дмитрий Ендальцев начали встречаться на съемках фильма «Конец сезона». Об их отношениях рассказал Константин Худяков.

Режиссер Худяков раскрыл, чем Чиповскую «зацепил» новый бойфренд
https://www.instagram.com/chi_pa/

32-летней актрисе всегда удавалось скрывать личную жизнь. Звезда избегает вопросов о бойфрендах в интервью и не делится подробностями в соцсетях.

Однако своего нового избранника, 30-летнего коллегу по цеху, Диму Ендальцева она выкладывает в Instagram с завидной периодичностью. Более того, недавно пара появилась на премьере мультфильма «Король лев»: влюбленные держались за руку и не расставались ни на секунду…

Режиссер фильма «Конец сезона» Константин Худяков рассказал, чем же парень так приглянулся звездной красотке.

«Молодых смазливых артистов много, но они слабо владеют мастерством. Дима — хорошее исключение, — заметил кинодеятель. — Он младше Чиповской, но крайне серьезно относится к съемкам. Например, запросто может зайти в минусовую температуру в Финский залив», сообщает Wday.ru.

При этом, Худяков отметил, что притяжение между молодыми людьми началось намного раньше. Ведь однажды они уже снимались вместе в фильме «Гороскоп на удачу».

«Значит, тяга уже была, а на моем проекте пробежала искра и все сложилось», — добавил он.

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Анна ЧиповаскаяДмитрий Ендальцевзвездные отношениязвездные романы

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Режиссер Худяков раскрыл, чем Чиповскую «зацепил» новый бойфренд
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