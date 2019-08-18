Джанабаева привезла из отпуска пару лишних килограммов

Исполнительница пообещала себе вскоре сбросить их.

40-летняя певица Альбина Джанабаева подвела итоги продолжительных каникул. За нынешнее лето исполнительница с супругом Валерием Меладзе и сыновьями успела отдохнуть на двух курортах – во Франции и Испании. Путешествие получилось насыщенным, о чем бывшая солистка группы «ВИА Гра» написала в блоге.

Отпуском в Европе дети Альбины, 15-летний Константин и 5-летний Лука, остались довольны, что порадовала певицу.

«Отдыхать — не работать. Хотя отдых с детьми — это всегда особые путешествия! Результат: довольные дети», — высказалась в Сети исполнительница.

Этот итог длительного путешествия вовсе не единственный. Во время отпуска Альбина приобрела бронзовый оттенок кожи и немного поправилась. Речь идет лишь о паре килограммов. Лишний вес Джанабаева себе обещала вскоре сбросить.

«Ставлю задачу — их с удовольствием сбросить! Завтра начну!» — пошутила знаменитость.

Для новой публикации в блоге артистка выбрала отпускное фото, на котором предстала в черном купальнике и полупрозрачном пляжном платье.

Итоги прошедших отпусков в последние дни подводят многие представители отечественного шоу-бизнеса. К примеру, актриса Кристина Асмус, как и Альбина Джанабаева, тоже в период отдыха прибавила в весе. Только, в отличие от певицы, Асмус набрала пять килограммов.