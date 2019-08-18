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Бой до крови: Дмитрий Тарасов и T-killah вышли на ринг

Исход поединка пока держится в тайне.

Бой до крови: Дмитрий Тарасов и T-killah вышли на ринг
Однофамильцы T-killah и Тарасов называют друг друга братьями. Фото: instagram.com/tarasov23/

Известный футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah, у которого такая же фамилия (и друг друга они называют братьями), вышли на боксерский ринг для дружеского спарринга. Бой был снят на видео, отрывки которого, спортсмен опубликовал в Instagram. На ролике видно, что мужчины наносят довольно крепкие удары, не делая скидки на приятельские отношения.

«Как вы думаете, у кого пошла кровь?» — написал Дмитрий, отметив, что ответ на этот вопрос поклонники узнают из влога его друга.

Напомним, у T-killah есть свой канал на YouTube, где он выкладывает ролики с различными звездами и блогерами. Анонсируя бой, рэпер сказал, что у него с футболистом практически одинаковые вес и рост.

Добавим, этим летом хип-хоп исполнитель сыграл помпезную свадьбу с журналисткой Марией Беловой. Дмитрий Тарасов со своей молодой супругой (уже третьей) явился на торжество на костылях.

А вы тоже были бы рады побоксировать с другом?

 

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T-KillahбоксДмитрий Тарасовдраказанятия боксом

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Бой до крови: Дмитрий Тарасов и T-killah вышли на ринг
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