Бой до крови: Дмитрий Тарасов и T-killah вышли на ринг

Известный футболист Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah, у которого такая же фамилия (и друг друга они называют братьями), вышли на боксерский ринг для дружеского спарринга. Бой был снят на видео, отрывки которого, спортсмен опубликовал в Instagram. На ролике видно, что мужчины наносят довольно крепкие удары, не делая скидки на приятельские отношения.

«Как вы думаете, у кого пошла кровь?» — написал Дмитрий, отметив, что ответ на этот вопрос поклонники узнают из влога его друга.

Напомним, у T-killah есть свой канал на YouTube, где он выкладывает ролики с различными звездами и блогерами. Анонсируя бой, рэпер сказал, что у него с футболистом практически одинаковые вес и рост.

Добавим, этим летом хип-хоп исполнитель сыграл помпезную свадьбу с журналисткой Марией Беловой. Дмитрий Тарасов со своей молодой супругой (уже третьей) явился на торжество на костылях.

А вы тоже были бы рады побоксировать с другом?