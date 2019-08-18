Слуцкая призналась, что не растит из дочки призера Олимпиады

Фигуристка отметила, что не хочет давить на 8-летнюю Варвару и предоставит ей выбор.

40-летняя спортсменка готовится стать мамой в третий раз. Звезда фигурного катания вот-вот подарит ребенка мужу — бизнесмену Алексею Говырину.

Пока же Слуцкая, пользуясь освободившимся из-за беременности свободным временем, проводит его со старшими детьми — 11-летним Артемом и 8-летней Варварой. Девочка уже идет по стопам звездной мамы и великолепно держится на льду.

Однако Ирина призналась, что не растит из дочери чемпионку.

«Она сама выбрала этот вид спорта, старается, катается. Я ее не заставляю, но рада, что она учится дисциплине, работоспособности», — отметила Слуцкая, сообщает Wday.ru.

При этом фигуристка не зацикливается на достижениях дочери и приводит огромное количество примеров, когда из детей растят звезд, а после у тех спортивная карьера не складывается…

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«Хочу, чтобы она была спортивная, подтянутая, а в остальном выбор всегда останется за ней. Нельзя с детства расписать всю ее жизнь, да и неправильно это», — продолжила Ирина.

Старший сын фигуристки также занимается спортом, однако парень выбрал хоккей.