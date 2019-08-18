ЗВЕЗДЫ

Не пластика: Дана Борисова рассказала, как изменила овал лица

Телеведущая подтянула лицо без хирургического вмешательства.

Не пластика: Дана Борисова рассказала, как изменила овал лица
Дана Борисова готова к новым съемкам. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова рассказала подписчикам в Instagram о том, как ей удалось изменить овал лица. Поклонники якобы задают ей много вопросов об этом, предполагая, что 43-летняя звезда сделала пластику. Женщина заверила, что под нож хирурга не ложилась, но были другие процедуры, которые помогли добиться желаемого результата. И это были нитевой лифтинг и SMAS-лифтинг, то есть различные виды косметологических подтяжек лица.

«И квартиру я, чтобы сделать пластику, не продавала! Иначе где бы я сейчас жила?» — написала Борисова.

Также она анонсировала, что скоро выйдет новый телепроект с ее участием, однако конкретикой не поделилась. Поклонники красавицы знают, что она много лет страдала алкогольной и наркотической зависимостью, из-за чего ее перестали звать на ТВ. Но потом Дана прошла курс лечения и избавилась от пагубных привычек.

Напомним, ранее Дана Борисова решилась на пластику век, но и здесь выбрала лазерную процедуру, при которой не требуется хирургического вмешательства.

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Дана Борисовапластика звездпластика лицаподтяжка лица

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Не пластика: Дана Борисова рассказала, как изменила овал лица
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