Бузова повеселила публику нелепым танцем на водопаде

Ольга Бузова старается позиционировать себя человеком максимально близким к народу, обладающим чувством юмора и самоиронией. Увы, но получается это у звезды «Дома-2» далеко не всегда удачно.

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Взять хотя бы ее последний провал с шуткой о «блокаднице» в Instagram, который не осудил только ленивый. Чуть позже девушка выложила в Сеть видео с экскурсией по шикарной вилле на Бали, где она отдыхает и снимается в шоу «План Б» вместе с Батрутдиновым. Реакция опять была вполне закономерной – наряду с восторженными комментариями у части населения это вызвало раздражение. Ведь человек совсем недавно называл себя блокадницей.

На этот раз певица вновь решила пошутить и продемонстрировать свою знаменитую детскую непосредственность. Она снялась на фоне водопада под собственную песню «Водица». Опыт вышел не очень удачным: ноги Бузовой разъезжались на скользких камнях, музыку не было слышно, а на заднем плане все время маячил какой-то парень. Однако Ольга сочла это забавным и выложила клип в свой блог. Как и следовало ожидать, шутку российской звезды опять оценили не все.

«Люди природой наслаждаются, а Бузова – собой великой», «Ожидание и реальность: когда хочешь казаться смешной и непосредственной, а выглядишь пустой», «Неужели у нее есть фанаты?», «Серьезнее веди себя и серьезно музыкой займись. Одно детское кривляние и самовосхваление. Как Волочкова ей богу, парочка сапог», — можно прочитать в комментариях.

Естественно, что истинные поклонники Ольги остались ей верными и поблагодарили за видеовеселье: «Какой классный лук», «Мужик тоже на фоне отрабатывает», «Ты классная, а мужик хочет внимания женского», «Ты прекрасная. Молодец! Продолжай в том же духе. Когда я листаю твой профиль, я прямо Лайкер в хорошем смысле слова».

Любопытно, что в этот же день ее коллега по шоу «План Б» Тимур Батрутдинов тоже выложил в свой блог видео с танцем. Комик показал мастерскую хореографию, играя только мышцами живота и груди.