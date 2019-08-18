Елена Валюшкина открыла виртуальный кастинг

Заслуженная артистка Российской Федерации, актриса театра им. Моссовета Елена Валюшкина на своей странице в соцсети решила открыть виртуальный кастинг для молодых актеров. Она решила это сделать для привлечения особого внимания режиссеров и продюсеров.

По словам 56-летней актрисы, она знает, как сложно вытащить этих «постоянно занятых людей» на спектакли. Как много им нужно отсмотреть актеров, прежде чем удастся найти того самого — на роль. Это огромная, трудоемкая работа.

Но Елена Валюшкина призывает продюсеров и режиссеров смелее открывать новые лица, больше доверять молодым. Сама же артистка решила помочь им в этой работе и будет теперь регулярно знакомить их с золотым фондом театра им. Моссовета, который всегда славился своими актерами.

Елена Валюшкина опубликовала видео с первым актером своего кастинга — Марком Вдовиным.

«Марк очень пластичный, легкий, органичный, точный, обаятельный. Приходите на Островского, сами все увидите», — подписала ролик актриса в Instagram.