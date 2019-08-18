Семейные откровения: Кончаловский признался, что до конца еще не узнал жену

Режиссер и телеведущая расписались больше 20 лет назад.

Актриса Юлия Высоцкая недавно отметила 46-летие. В день рождения она находилась во Франции, которая стала одним из пунктов ее продолжительного путешествия по Европе.

В канун праздника Юлия Высоцкая и ее супруг, режиссер Андрей Кончаловский, дали большое интервью, где рассказали о своих отношениях. Они в браке уже более 20 лет. По признанию Кончаловского, за эти годы ему так и не удалось узнать возлюбленную до конца.

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«Все ее состояния – девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей – они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее – то, что я сегодня могу назвать любовью», — добавил Кончаловский.

Его привлекает в супруге не только некая таинственность, но и умение слушать. По словам режиссера, он смог научиться этому лишь спустя годы, пишет Tatler.

За два десятка лет брака не раз ходили слухи, что Кончаловский и Высоцкая вот-вот разведутся. На фоне очередной такой волны негатива пара решила обвенчаться. Церемония состоялась в январе текущего года.

По мнению Кончаловского, супругам не стоит торопиться с венчанием. Перед этим людям стоит узнать друг друга.

«Начинать с этого отчасти даже безответственно. В нашем случае нужно было все это прожить», — отметил режиссер.

Когда пара все же приняла решение, началась целая эпопея с платьем для телеведущей. Она никак не могла найти то самое. Причем актриса ради этого специально летала в Лондон. Но затем супругов выручил коллега Кончаловского – костюмер, который работал с ним над картиной «Рай».

Напомним, в честь дня рождения Юлии Высоцкой коллеги из продюсерского центра подготовили для нее сюрприз, устроив флешмоб.