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Батрутдинов исполнил танец живота на Бали

Это место должно стать островом любви для комика и Ольги Бузовой.

Батрутдинов исполнил танец живота на Бали
Тимур Батрутдинов /globallookpress.com

Тимур Батрутдинов похудел и пришел в отличную спортивную форму. Свое шикарное телосложение комик продемонстрировал на Бали, где сейчас вместе с Ольгой Бузовой они участвуют в телепроекте «План Б».

В своем Instagram артист выложил видео с оригинальным танцем, виртуозно двигая исключительно мышцами живота и груди. Свое выступление Батрутдинов назвал «кинотело-дэнсом». Эпичность момента испортила лишь птичка, которая порхала рядом с резидентом Comedy Club на протяжении всего ролика.

«Лайк, если все видео смотрели на птичку», — пошутил по этому поводу комик.

Напомним, в рамках телешоу «План Б» Бузова и Батрутдинов должны найти друг другу подходящую пару для создания семьи. Если они не смогут выполнить это условие, то будут обязаны пожениться сами.

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Бузова и БатрутдиновТимур Батрутдинов

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Батрутдинов исполнил танец живота на Бали
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