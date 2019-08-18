Батрутдинов исполнил танец живота на Бали

Тимур Батрутдинов похудел и пришел в отличную спортивную форму. Свое шикарное телосложение комик продемонстрировал на Бали, где сейчас вместе с Ольгой Бузовой они участвуют в телепроекте «План Б».
В своем Instagram артист выложил видео с оригинальным танцем, виртуозно двигая исключительно мышцами живота и груди. Свое выступление Батрутдинов назвал «кинотело-дэнсом». Эпичность момента испортила лишь птичка, которая порхала рядом с резидентом Comedy Club на протяжении всего ролика.
«Лайк, если все видео смотрели на птичку», — пошутил по этому поводу комик.
Напомним, в рамках телешоу «План Б» Бузова и Батрутдинов должны найти друг другу подходящую пару для создания семьи. Если они не смогут выполнить это условие, то будут обязаны пожениться сами.