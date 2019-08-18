Пляжный образ: Лиза Галкина в красно-белом купальнике очаровала поклонников

Середину лета звездное семейство Пугачевой-Галкина провело на отдыхе в Юрмале.

Алла Борисовна вместе с Максимом и детьми, 5-летними двойняшками Лизой и Гарри, уже успели вернуться в Москву, однако в Сети все еще появляются фото с отдыха на Рижском заливе.

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На одном из снимков Лиза Галкина продемонстрировала стильный красно-белый купальник. Дополнил пляжный образ очаровательной малышки скромно повязанный на голове платочек.

Белоснежный песок, на котором расположилась девочка, и характерные дюны заставляют предположить, что снимок сделан именно на побережье в Латвии.



Многочисленные поклонники младшей дочери Пугачевой не поскупились на комплименты: «Куколка, хорошенькая, не сглазили бы только тебя», «Маленькая принцесса», «Во всех ты, Лизонька, нарядах хороша!».