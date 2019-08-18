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«Маленький бандит»: Ханна рассказала о переменах в характере дочери

В начале сентября малышке исполнится год.

«Маленький бандит»: Ханна рассказала о переменах в характере дочери
Певица Ханна Фото: globallookpress.com

28-летняя российская певица Ханна время от времени рассказывает поклонникам о воспитании дочери. Исполнительница стала мамой первый раз в минувшем году. Девочку она родила от супруга, генерального директора лейбла Black Star Павла Курьянова.

Накануне Ханна написала в блоге, что поведение ее 11-месячной дочери стало меняться. Если раньше малышка была послушной, то спустя время начала показывать характер.

«Бантики, сандалики, кружевные носочки, шляпки и платья … мимо. Велосипедки и футболки — наш «выходной» набор. В общем, плюшевая миленькая зефирка осталась в прошлом. Теперь это маленький бандит, и такой, мне кажется, я её и представляла», — рассказала певица в блоге.

Новую публикацию она проиллюстрировала семейным фото. На снимке родители общаются с дочкой, а за их спиной – морская гладь.

Несмотря на то, что Ханна активно говорит о воспитании дочери, ее лицо она старается не показывать. Певица лишь раз обнародовала снимок, где наследница не стоит спиной к камере. Фото появилось в Сети, когда семья отдыхала в Дубае. Правда, из-за света лицо малышки видно с трудом.

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Пашу Курьяновпевица ХаннаХанна

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«Маленький бандит»: Ханна рассказала о переменах в характере дочери
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