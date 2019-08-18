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Семейный отдых: Орбакайте с дочкой Клавдией прокатились на яхте

Мать и 7-летняя дочка не скрывали нежных чувств друг к другу.

Семейный отдых: Орбакайте с дочкой Клавдией прокатились на яхте
Кристина Орбакайте/instagram.com/orbakaite_k/

В Сети все чаще появляются фото и видео, на которых Кристина Орбакайте проводит время с дочерью от Михаила Земцова, 7-летней Клавдией. На очередном ролике Кристина вместе с малышкой катаются на яхте на фоне моря и белых теплоходов.

Кристина крепко обнимает девочку, прижимая ее к себе, а счастливая Клавдия радостно улыбается. Малышка не скрывает, что ей очень приятно мамино внимание.

На очаровательной Клавдии надето полосатое платье в морском стиле и оранжевый спасательный жилет, а Кристина выбрала для морской прогулки бежевый дождевик, к нему подобрала золотые часы и солнечные очки с крупной оправой.

Напомним, не так давно Кристина вернулась в Москву из Юрмалы, где в августе отдыхала вместе с семьей.

На днях певица выступила на празднике в честь дня рождения столичного Парка Горького, о чем сообщила своим подписчикам в Instagram.

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Клавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМихаил Земцов

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Семейный отдых: Орбакайте с дочкой Клавдией прокатились на яхте
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