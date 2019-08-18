Григорий Лепс показал красавицу-жену и детей на вилле в Италии

Подписчики отметили, что одна из дочерей очень похожа на отца.

Григорий Лепс не так часто балует подписчиков семейными снимками на отдыхе по той простой причине, что ему из-за крайней занятости не так часто удается отдохнуть. Наконец у певца появилась возможность провести с детьми и супругой Анной отпуск в Италии, в Форте-дей-Марми. На странице Лепса в Instagram появилось фото, на котором вся семья в сборе: отец семейства, Анна, дочери Ева и Николь и сын Иван. Судя по фото, семья музыканта отдыхает не в гостинице, а на вилле с собственным бассейном.

Дети и супруги одеты просто, без изысков. На Григории — свободная серая майка, длинные зеленые шорты и черные кроссовки, Анна выбрала короткое голубое платье в спортивном стиле и босоножки на плоской подошве. На Еве — черное короткое платье с открытыми плечами, для Николь подобрали легкий голубой сарафан. А Иван скромно одет в зеленую майку с принтом и серые шорты.

«Семья! Отдых! Италия!» — подписал снимок певец.

Поклонники отметили, что старшая дочь Ева очень похожа на Григория и порадовались за своего любимого артиста, пожелав ему и семье замечательных каникул. «Хорошего отдыха семье!», «Приятно на вас смотреть», «Теплое фото, пусть и дни в Италии будут наполнены теплом», — отметили подписчики.

Напомним, у 57-летнего Григория Лепса есть еще старшая дочь, 34-летняя Инна от первого брака со Светланой Дубинской.