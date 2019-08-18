Танец-импровизация: Лобода радостно отметила свой полет на частном лайнере

Преданные подписчики Светланы Лободы едва успевают следить за ее перемещениями во времени и пространстве. За прошедшие дни августа певица успела побывать в испанской Марбелье, Риме, Монте-Карло, Сардинии, и вот она уже высадилась на берегах Средиземного моря в Турции. На странице Лободы в Instagram появилось видео, на котором певица зажигает под ритмичный рэп со спутником, сопроводившим Светлану после танца на летном поле в салон лайнера.

Во время танца Лобода продемонстрировала необычный наряд: к черному топу, открывающему идеальную талию певицы, и широким бордовым брюкам из струящейся ткани, Лобода подобрала коричневую летящую длинную рубашку-плащ из органзы, которая красиво развивалась во время танца на ветру. К рэперскому стилю Светлана добавила множество золотых цепочек и солнечные очки с прозрачными розовыми стеклами.

Танцевальный дуэт продолжил исполнение номера и поднявшись на борт частного самолета. Парочка радостно танцевала, не обращая внимания на стюардесс. «Приземлились», — подписала видео Лобода и напомнила своим поклонникам, что дает концерт в одном из крупнейших парков развлечений Турции «Land of Legends».