ЗВЕЗДЫ

Жасмин показала свои 19 килограммов счастья

Певицу по утрам будит ее трехлетний сын Мирон.

Жасмин показала свои 19 килограммов счастья
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Жасмин опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото, где видны только ее лицо и маленькие детские ножки.

О чем говорит этот снимок, певица начала издалека. Она напомнила, что хозяева кошек часто «жалуются», что рано утром к ним, как по часам, прибегает любопытная усатая мордаха с когтистыми лапками. Вопрос, который волнует это пушистое существо, только один, когда дадут завтрак. А, если хозяин не отреагирует на данную просьбу, то может и «поплатиться» за неуважение…

По словам артистки, жизнь мамы маленьких детей чем-то похожа на вышеописанное. К ней в комнату тоже в семь утра влетает 19 кг счастья и «с воплем «Доброе утро, мамочка!» с разбегу плюхается всеми своими девятнадцатью килограммами ко мне на кровать», — написала артистка в Instagram.

По ее признанию, она нередко просыпается с чьими-то сладкими ножками на шее или от того, что чьи-то длинные реснички щекочут щеку и шепчут «мама, ну пойдем играть» «Самое доброе в мире утро, по-моему, именно такое», — считает звезда.

Кстати, она еще призналась, что нужно обладать суперспособностью, чтобы успеть проснуться и увернуться за доли секунды, когда утром прибегает 19-килограммовое счастье. Это ее трехлетний сын Мирон.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЖасминЗвездные детипевица Жасмин

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жасмин показала свои 19 килограммов счастья
Интересно?
Поделись с друзьями: