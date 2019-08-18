Жасмин показала свои 19 килограммов счастья

Жасмин опубликовала на своей странице в Instagram трогательное фото, где видны только ее лицо и маленькие детские ножки.

О чем говорит этот снимок, певица начала издалека. Она напомнила, что хозяева кошек часто «жалуются», что рано утром к ним, как по часам, прибегает любопытная усатая мордаха с когтистыми лапками. Вопрос, который волнует это пушистое существо, только один, когда дадут завтрак. А, если хозяин не отреагирует на данную просьбу, то может и «поплатиться» за неуважение…

По словам артистки, жизнь мамы маленьких детей чем-то похожа на вышеописанное. К ней в комнату тоже в семь утра влетает 19 кг счастья и «с воплем «Доброе утро, мамочка!» с разбегу плюхается всеми своими девятнадцатью килограммами ко мне на кровать», — написала артистка в Instagram.

По ее признанию, она нередко просыпается с чьими-то сладкими ножками на шее или от того, что чьи-то длинные реснички щекочут щеку и шепчут «мама, ну пойдем играть» «Самое доброе в мире утро, по-моему, именно такое», — считает звезда.

Кстати, она еще призналась, что нужно обладать суперспособностью, чтобы успеть проснуться и увернуться за доли секунды, когда утром прибегает 19-килограммовое счастье. Это ее трехлетний сын Мирон.