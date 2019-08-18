Вступилась за дочь: Сябитова поставила на место хейтера

Бурная дискуссия началась в Сети после того, как девушка опубликовала отпускное фото.

Ведущая программы на Первом канале «Давай поженимся!» Роза Сябитова активно ведет блог и часто вступает в полемику с подписчиками. Причем, не только со своими. Накануне главная сваха страны отреагировала на едкий комментарий пользователя Сети, который появился на странице ее дочери Ксении.

Девушка недавно отправилась в путешествие во Францию в компании молодого человека. Одна из подписчиц сразу же начала интересоваться, не собирается ли дочь телеведущей замуж. Ксения решила в ответ пошутить: «Тут подцепила во Франции, отличный мужик». Слово «подцепила» стало началом целой дискуссии, к которой и присоединилась Роза Сябитова.

«Ксюша, подцепляют венерические заболевания…А с мужчинами, в вашем случае, знакомятся…. Или мама вам об этом не говорила? Странно…», — высказалась одна из пользователей Сети.

Увидев такие слова, Сябитова тут же поставила на место подписчицу дочери Ксении. Причем, большинство пользователей встали на сторону ведущей шоу «Давай поженимся!».

Добавим, дочь Розы Сябитовой решила пойти по стопам матери. Девушка уже окончила школу «Останкино» и собирается попробовать свои силы на телевидении.