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Юлия Снигирь отметилась с дерзким готическом макияжем

На похудевшем лице актрисы он смотрится особенно эффектно.

Юлия Снигирь отметилась с дерзким готическом макияжем
Юлия Снигирь /globallookpress.com

Актриса и телеведущая Юля Снигирь любит экспериментировать с образами. Благо, правильные черты лица и стройная фигура это позволяют.

После рождения сына Федора три года назад от актера Евгения Цыганова 36-летняя звезда постройнела и похорошела. Не так давно Снигирь примеряла на себя ретро-образ и натуральный стиль. И вот в своем Instagram она отметилась с дерзким готическим макияжем, попутно дав экскурс в его историю.

На Юлии Снигирь, жгучей брюнетке с тонким лицом, этот образ выглядит гармонично. Томность взгляду придает обильная подводка на нижнем веке, которая имитирует естественную изможденность.

Актриса рассказала, что этот стиль стал популярен в середине XIX века. Тогда считалось красивым выглядеть изнуренным, буквально пребывающим на грани жизни и смерти. Идеальный вид для того времени: крайняя степень худобы, кожа мертвенно-бледная, под глазами – синяки. Женщины ради моды реально истязали себя физически.

«Они сосали свинцовые карандаши, пили уксус, капали в глаза белладонну, чтобы создать эффект расширенных зрачков», — написала в своем блоге артистка.

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Юлия Снигирь отметилась с дерзким готическом макияжем
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