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«Был влюблён в неё страшно!»: Билан выразил восхищение Ветлицкой

Победитель «Евровидения» поздравил певицу с днем рождения.

«Был влюблён в неё страшно!»: Билан выразил восхищение Ветлицкой
Дима Билан/instagram.com/bilanofficial/

Наталье Ветлицкой, одной из самых популярных певиц в 90-е годы, исполнилось 55 лет. Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал архивный ролик с выступлением артистки и поздравил ее с юбилеем.

В трогательном послании певец рассказал, что в те далекие годы его музыкальный вкус был разноплановым, он слушал Даргомыжского, Грига, Майкла Джексона, Богдана Титомира. Еще он учил соседских пацанов, цыган, танцевать рэп.

И вот в это время в его сердце родилась подростковая любовь, когда он просыпался ночью от чувства восторга от образа одной исключительной певицы. Это была Наталья Ветлицкая. Ее неподражаемый низкий тембр, магическая привлекательность, неуловимый образ, стал для него как шлейф духов, который запоминаешь на всю жизнь.

«Я был влюблён в неё страшно!», — написал Билан в Instagram.

А в начале 2000-х, когда он уже делал первые шаги на сцене, ему удалось даже спеть с Ветлицкой на одном из мероприятий. Потом, после «Евровидения-2006», он набрался смелости и позвонил ей на мобильный в Европу. Они долго говорили, он с трепетом рассказал ей, как ее любил, любит, и мечтает с ней спеть…

Он не знает, увидит ли она его поздравление (у нее нет странички в Instagram), но ему очень захотелось в честь ее дня рождения написать письмо и отправить «в бутылке по океану» адресату. С помощью соцсети он в какой-то мере воплотил это желание в жизнь.

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Тэги:

Богдан ТитомирДима БиланМайкл ДжексонНаталья Ветлицкая

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«Был влюблён в неё страшно!»: Билан выразил восхищение Ветлицкой
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