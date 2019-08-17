Летучая опубликовала видео с праздника в честь годовщины свадьбы

Телеведущая Елена Летучая и ее супруг Юрий Анашенков отметили годовщину свадьбы. Семейный праздник состоялся на Мальдивах. Влюбленные поженились три года назад в Греции.

Отметить годовщину супруги решили вдвоем. Вечер они провели на берегу Индийского океана, наслаждаясь сказочным закатом. Экс-ведущая программы «Ревизорро» поделилась в блоге с поклонниками коротким видео, где запечатлен этот важный для семьи момент.

По словам Елены, ужин получился невероятно романтичным. Супруги в честь праздника даже устроили танцы, которые остались за кадром.

«Мой муж наговорил миллион комплиментов, а ещё были танцы, но темнота оставила все это личное только нам двоим», — написала Летучая в своем аккаунте.

Ранее Елена похвасталась в блоге подарком от супруга на годовщину свадьбы. Возлюбленный преподнес ей кольцо с массивным камнем, похожим на желтый бриллиант. Размер украшения поразил некоторых пользователей Сети, и они предположили, что кольцо сделано из искусственных материалов. Но Елена тут же пояснила, что подобное не носит.

А вам понравилось романтичное видео Елены Летучей?