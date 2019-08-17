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«Похож на Ди Каприо»: Александра Петрова в Сети сравнили с голливудскими актерами

Звезда «Полицейского с Рублевки» разместил фото с густой бородой в Instagram.

«Похож на Ди Каприо»: Александра Петрова в Сети сравнили с голливудскими актерами
Александр Петров /globallookpress.com

Актер Александр Петров разместил в своем блоге фотографию с философской цитатой Oxxxymiron. Однако многих подписчиков заинтересовала больше его схожесть с голливудскими актерами.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» в настоящее время путешествует по Европе за рулем автомобиля. Он уже проехал всю Италию и Францию, куда держит путь дальше – актер секрета не раскрывает. Во время пути у любимца публики выросла густая борода, фото с которой он разместил в своем Instagram.

Поклонники тут же стали оценивать изменившуюся внешность актера. Кто-то сравнивал его с Ди Каприо: «Выражение лица и очень похож на Леонардо». А кто-то на Шварценеггера: «Я сначала подумала, что это Арни», «На Шварца больше похож тут».

Впрочем, посыл у самого Петрова явно был иной: не показать окладистую бороду, а продемонстрировать свое мироощущение. Он намекнул на это текстом из трека Oxxxymiron «Где нас нет»: «Там, где мы есть — горит невиданный рассвет. Там, где мы есть — море и рубиновый закат».

Это песня о стереотипах и людских суждениях, которые сгубили жизнь двух молодых людей.

 

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InstagramOxxxymironАлександр ПетровАрнольд Шварценеггерзвезда сериалакиноЛеонардо Ди КаприоПолицейский с Рублевки

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«Похож на Ди Каприо»: Александра Петрова в Сети сравнили с голливудскими актерами
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