Дочь Кая Метова села на шпагат не хуже Волочковой

Звезда 90-х Кай Метов дал ответ Волочковой с помощью своей дочери Кристины. Она, кстати, как и Анастасия успешная балерина и модель.

больше по теме Кай Метов опубликовал фото с исхудавшей Мариной Хлебниковой Артисты вместе гастролируют по Краснодарскому краю.

Фото с глубоким шпагатом дочки на пороге бревенчатого дома композитор выложил в свой Instagram и подписал: «Серьезный ответ Волочковой. У меня гостит Кристина. Хорошего всем вечера!»

Кристина Метова приехала к отцу из Германии, куда перебралась после замужества на местном бизнесмене с русскими корнями Алексее. Из уважения к знаменитому отцу балерина решила оставить свою девичью фамилию.

Напомним, недавно мы писали о встрече Кая Метова со своей старой подругой Мариной Хлебниковой, которая до сих пор не отошла физически после перенесенной депрессии из-за смерти любимого мужа. На фотографии, которую разместил певец у себя в блоге, артистка выглядит изможденной.