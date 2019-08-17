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Дочь Кая Метова села на шпагат не хуже Волочковой

Кристина, кстати, тоже работает балериной и моделью.

Дочь Кая Метова села на шпагат не хуже Волочковой
Кай Метов со своей возлюбленной Анастасией/instagram.com/kay_metov/?hl=ru

Звезда 90-х Кай Метов дал ответ Волочковой с помощью своей дочери Кристины. Она, кстати, как и Анастасия успешная балерина и модель.

Фото с глубоким шпагатом дочки на пороге бревенчатого дома композитор выложил в свой Instagram и подписал: «Серьезный ответ Волочковой. У меня гостит Кристина. Хорошего всем вечера!»

Кристина Метова приехала к отцу из Германии, куда перебралась после замужества на местном бизнесмене с русскими корнями Алексее. Из уважения к знаменитому отцу балерина решила оставить свою девичью фамилию.

Напомним, недавно мы писали о встрече Кая Метова со своей старой подругой Мариной Хлебниковой, которая до сих пор не отошла физически после перенесенной депрессии из-за смерти любимого мужа. На фотографии, которую разместил певец у себя в блоге, артистка выглядит изможденной.

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Кай Метов

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Дочь Кая Метова села на шпагат не хуже Волочковой
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