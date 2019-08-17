«Григорий меня уважает»: Панайотов опроверг информацию об уходе от Лепса

Слухи о разрыве контракта с продюсером появились на фоне муссирования ситуации с Наргиз.

Александр Панайотов рассказал порталу Teleprogramma.pro о своих взаимоотношениях с Григорием Лепсом. Вопреки слухам, с продюсером у них царит мир и взаимопонимание. А появившаяся информация – не более, чем отголоски конфликта Наргиз с Фадеевым.

По словам Александра, у них с Григорием сложились довольно дружеские отношения, которые никак нельзя охарактеризовать, как «начальник-подчиненный», работают они на равных. «Григорий меня уважает как артиста», — говорит певец.

Естественно, что в творческом плане Лепс направляет своего подопечного. Например, помогает определиться с будущими хитами.

В настоящее время 35-летний певец доволен своим положением во всех смыслах: он хорошо зарабатывает, не чувствует себя ограниченным рамками контракта, кроме того, ощущает поддержку продюсера. Его, кстати, он ласково называет «музыкальным папой».