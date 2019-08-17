Звезда «Дома-2» Алена Водонаева собралась переезжать в Хамовники

Свою квартиру и загородный дом она выставила на продажу.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева решила поменять место жительства. Правда, пока в ее планах не значится Америка, о переезде в которую она грезила этим летом в отпуске. В своем Instagram девушка выложила видеокадры с прогулкой по московским Хамовникам, где она показала дом своей мечты.

Также она сообщила подписчикам, что продает свою квартиру и загородный дом (видимо, тот, что принадлежит ее родителям). Для наглядности Водонаева провела экскурсию по своим «квадратным метрам». Судя по кадрам, сейчас у телеведущей 4-комнатная квартира, состоящая из ее спальни, детской комнаты, библиотеки и комнаты для няни.

Звезда не преминула сообщить, что кровать в ее спальне стоит 1 млн 800 тыс. рублей, в ванной комнате сына и библиотеке висят очень дорогие люстры, а самые элитные шторы находятся в комнате няни. Их она покупала в самой Англии.

В ролике она довольно эмоциональным тоном заявила: «Не хочу здесь жить!» Почему – модель и бизнесвумен не объяснила. Вполне вероятно, из-за того, что квартира ей напоминает о бывшем муже — диджее Алексее Комове, известном под псевдонимом Косинус.

Напомним, о своем втором разводе Водонаева сообщила в конце июня этого года. Первый брак у нее был зарегистрирован в 2009 году с бизнесменом Алексеем Малакеевым, их отношения закончились в 2011 году, официально они разошлись в 2013 году.