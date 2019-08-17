Катя Гордон рассказала о зазнавшихся дураках в Instagram

Вечером, 16 августа, известный юрист Катя Гордон разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. И темой для ее «крика души» как раз и стала данная социальная сеть, а точнее звезды, выкладывающие в нее кто на что горазд.

Она привела в пример Анастасию Волочкову, которая одну за другой публикует фотографии своего шпагата. Потом вспомнила про свои собственные публикации о правах женщин. А завершила все Яной Рудковской, которая «хвастается завтраками и шмотьем». Журналистка иронично спросила: разве кто-то просит всех этих женщин делать подобные публикации?

«Улыбнемся друг другу и признаем то, что мы — зазнавшиеся дураки…», — призвала Екатерина пользователей Instagram.

Напомним, в своей юридической деятельной 38-летняя Гордон часто представляет интересы звезд, а также спорит с известными личностями.

Вы согласны с ней, что звезды просто зазнались?