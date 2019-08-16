ЗВЕЗДЫ

Две скалы: Дуэйн Джонсон оценил свои восковые фигуры

На копии известного актера можно посмотреть в музее мадам Тюссо.

Две скалы: Дуэйн Джонсон оценил свои восковые фигуры
Дуэйн Джонсон остался доволен своими восковыми двойниками. Фото: ImagePressAgency/face to face

В знаменитом лондонском музее мадам Тюссо появились восковые фигуры американской кинозвезды Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала. Актер лично приехал посмотреть на свою копию и первым сфотографироваться с ней. 47-летняя звезда фильмов «Царь скорпионов» и «Форсаж» нашел своих двойников очень сексуальными. Он отметил, что один будет выставлен в Лондоне, а второй — поедет по галереям всего мира.

«Я приглашаю всех вас пообщаться со мной, сделать несколько забавных селфи, поднять бокал и выпить за тяжелую работу», — написал Дуэйн в Instagram.

Он также отметил, что многие люди при встрече говорят ему, что он вроде должен быть больше. Но теперь, благодаря копиям, актер будет слышать подобные слова гораздо реже. Бывший рестлер остался очень доволен и поблагодарил музей восковых фигур.

Напомним, недавно 47-летний Джонсон выразил желание сыграть супергероя в киновселенной Marvel.

А вам нравится Дуэйн Джонсон на экране?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

восковая фигураДуэйн «Скала» ДжонсонДуэйн Джонсонмузей мадам Тюссо

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Две скалы: Дуэйн Джонсон оценил свои восковые фигуры
Интересно?
Поделись с друзьями: