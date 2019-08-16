Две скалы: Дуэйн Джонсон оценил свои восковые фигуры

На копии известного актера можно посмотреть в музее мадам Тюссо.

В знаменитом лондонском музее мадам Тюссо появились восковые фигуры американской кинозвезды Дуэйна Джонсона по прозвищу Скала. Актер лично приехал посмотреть на свою копию и первым сфотографироваться с ней. 47-летняя звезда фильмов «Царь скорпионов» и «Форсаж» нашел своих двойников очень сексуальными. Он отметил, что один будет выставлен в Лондоне, а второй — поедет по галереям всего мира.

«Я приглашаю всех вас пообщаться со мной, сделать несколько забавных селфи, поднять бокал и выпить за тяжелую работу», — написал Дуэйн в Instagram.

Он также отметил, что многие люди при встрече говорят ему, что он вроде должен быть больше. Но теперь, благодаря копиям, актер будет слышать подобные слова гораздо реже. Бывший рестлер остался очень доволен и поблагодарил музей восковых фигур.

Напомним, недавно 47-летний Джонсон выразил желание сыграть супергероя в киновселенной Marvel.

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