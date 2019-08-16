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Рэпер T-Killah назвал ошибку, допущенную Киркоровым

На определенном этапе король поп-эстрады должен был остановиться, но не сделал этого, считает музыкант.

Рэпер T-Killah назвал ошибку, допущенную Киркоровым
По мнению рэпера, Филипп Киркоров не остановился с эпатажем, когда это было нужно. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов) обозначил ошибку последних действий короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Речь идет о скандальных клипах «Цвет настроения – синий», «Ибица» и «Цвета настроения – черный». Мастер речитатива рассказал на YouTube канале «Ходят слухи», что одобряет самоиронию поп-певца, но тот выпустил уже слишком много хайповых видео для подтягивания молодой аудитории и, что называется, переборщил.

Клип «Стеснение пропало» был уже лишним, считает T-Killah, Киркорову стоило отойти от эпатажа и выпустить что-нибудь лиричное.

«На этом ему нужно было остановиться, потому что уже что-то пошло не то. А если бы он выпустил в этот момент песню а-ля «Снег», это бы еще больше разорвало всех», — рассуждает Тарасов.

Напомним, этим летом Тарасов женился на журналистке Марие Беловой, на свадьбу было потрачено более трех миллионов рублей.

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T-Killahклипы звездФилипп КиркоровФилипп Киркоров и Николай БасковЦвет настроения синий

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Рэпер T-Killah назвал ошибку, допущенную Киркоровым
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